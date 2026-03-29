A região Nordeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (30), marcando a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 30.6°C, Monte Alegre de Goiás com 29.9°C e Alvorada do Norte com 29.7°C. Em contraste, as temperaturas mais amenas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16.4°C, e São João d'Aliança, registrando 17.9°C.\nA umidade média na região será de 73.95%, com picos de 89.0% em Sítio d'Abadia, e 87.0% em Colinas do Sul e Alto Paraíso de Goiás. A probabilidade média de chuva é de 24.25%, mas cidades como Campos Belos, Monte Alegre de Goiás e São Domingos apresentam as maiores chances de precipitação, com 65.0% cada.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:\nAlto Paraíso de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%