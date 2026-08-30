A região Nordeste passará por um período de forte aquecimento nesta segunda-feira (31), apresentando marcas térmicas bastante elevadas que mudam a rotina em todo o território. O pico de calor deve ocorrer no município de Nova Roma, onde os termômetros alcançam 37,7°C, seguido de perto por Monte Alegre de Goiás, com máxima de 37,4°C, e Flores de Goiás, que chega a 37,2°C. Por outro lado, as marcas mínimas trazem temperaturas ligeiramente mais amenas no início do dia, com termômetros registrando 17,6°C em Alto Paraíso de Goiás e 18,1°C em Sítio d'Abadia.Em relação à umidade relativa do ar, a média geral ficará em torno de 34,4%, o que indica tempo seco, embora alguns municípios registrem índices um pouco superiores, como Colinas do Sul, com umidade de 49,0%, e Sítio d'Abadia, com 47,0%. A chance de chuva em toda a região é praticamente nula, com uma probabilidade média de apenas 1,62% de precipitação. Mesmo nas localidades onde o indicador é ligeiramente maior, como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Cavalcante, a possibilidade de chuva não ultrapassa 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 36,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 36,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 36,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 33,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 36,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 35,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 37,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 37,0°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 35,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,4°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 37,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 35,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 36,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 35,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 32,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 35,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.