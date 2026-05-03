A região Nordeste apresenta um tempo com temperaturas amenas a quentes na segunda-feira (4), não enquadrando-se nos critérios de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade segundo os critérios definidos. A temperatura máxima média será de 30.2°C e a mínima média de 19.85°C. As cidades com as temperaturas mais elevadas serão Flores de Goiás com 32.7°C, Colinas do Sul com 32.2°C e Iaciara com 31.8°C. Por outro lado, as cidades com as menores temperaturas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás com 16.2°C e Sítio d'Abadia com 17.7°C.A umidade média na região será de 58.58%. Os maiores índices de umidade são esperados em Alto Paraíso de Goiás, com 76.0%, e Sítio d'Abadia, com 73.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional será de 9.12%. As maiores probabilidades de chuva ocorrem em Nova Roma e São João d'Aliança, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 30.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 27.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 32.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 30.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 31.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 29.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 30.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 27.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.