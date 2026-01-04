A região Nordeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (5). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Nova Roma, com máxima de 26.1°C, Monte Alegre de Goiás, com 25.7°C, e Campos Belos, com 25.6°C. Já as menores temperaturas do tempo serão observadas em Guarani de Goiás, com mínima de 16.6°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 17.2°C.\nA umidade média na região ficará em 87.25%. Cidades como Campos Belos, Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás terão umidade de 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 53.75%, mas cidades como Cavalcante e Teresina de Goiás apresentam 85.0% de chance de chuva, enquanto Campos Belos tem 75.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:\nAlto Paraíso de Goiás: máxima 21.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%