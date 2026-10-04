A região Nordeste terá um dia de tempo instável nesta segunda-feira (5), com previsão de calor intenso em diversos municípios. Entre as cidades mais quentes, destacam-se Monte Alegre de Goiás, com máxima de 33,7°C, Flores de Goiás, que atinge 33,3°C, e Campos Belos, com 32,9°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas ocorrem em Alto Paraíso de Goiás e São João d'Aliança, com mínimas de 19,1°C e 20,5°C, respectivamente.Em relação à umidade do ar, a média para o território é de 58,85%, com São João d'Aliança e Alto Paraíso de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 76,0%. A possibilidade de precipitação apresenta média geral de 17,0%, mas a probabilidade de chuva é significativamente maior em pontos específicos, como em Flores de Goiás, onde a chance atinge 60,0%, e novamente em São João d'Aliança, com 55,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Alvorada do Norte: máxima 32,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 32,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 32,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 29,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Colinas do Sul: máxima 31,1°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Damianópolis: máxima 31,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 20,0%Guarani de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Iaciara: máxima 32,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Mambaí: máxima 31,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 32,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Posse: máxima 30,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 32,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 31,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 27,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Sítio d'Abadia: máxima 31,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Teresina de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.