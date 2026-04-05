A região Nordeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (6). O tempo mais quente será registrado em Flores de Goiás, com máxima de 31.3°C, seguida por Alvorada do Norte e Simolândia, ambas com máxima de 30.1°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.9°C, e São João d'Aliança, com mínima de 19.2°C.A umidade média na região será de 77.53%, com Alto Paraíso de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 31.88%, mas algumas cidades como Campos Belos, Guarani de Goiás e Posse têm 60.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 30.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 27.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 29.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Guarani de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Mambaí: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Posse: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Simolândia: máxima 30.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 27.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Teresina de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.