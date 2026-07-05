A região Nordeste apresenta tempo com temperaturas amenas a quentes para segunda-feira (6). As cidades mais quentes incluem Colinas do Sul, Flores de Goiás e Monte Alegre de Goiás, todas com máxima de 31.6°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Sítio d'Abadia, com mínima de 12.2°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 13.8°C.A umidade do ar média na região fica em torno de 51.52%. As cidades com maior umidade são Sítio d'Abadia, com 76.0%, e Alto Paraíso de Goiás, com 67.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 50%, embora as maiores chances localizadas sejam em Sítio d'Abadia, com 10.0%, Damianópolis e Mambaí, ambas com 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 30.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 30.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 30.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 28.8°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 29.6°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 30.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 29.6°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 31.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 29.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 30.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 30.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 27.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.5°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 12.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.