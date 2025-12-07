A região Nordeste apresentará grande chance de chuva para segunda-feira (8). As temperaturas mais elevadas do tempo serão registradas em Flores de Goiás, com máxima de 27.8°C, seguida por Nova Roma, com 27.2°C, e Monte Alegre de Goiás, com 27.1°C. Já as menores temperaturas do tempo serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.2°C, e Guarani de Goiás, com 17.3°C.A umidade média na região será de 86.42%. Campos Belos se destaca com 97.0% de umidade, seguido por Monte Alegre de Goiás com 96.0% e Buritinópolis com 95.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo é de 60.12%, com os maiores índices previstos para Alvorada do Norte, Buritinópolis e Simolândia, todos com 85.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Alvorada do Norte: máxima 25.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 85.0%Buritinópolis: máxima 25.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 85.0%Campos Belos: máxima 27.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cavalcante: máxima 25.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Colinas do Sul: máxima 26.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Damianópolis: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Flores de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Iaciara: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Nova Roma: máxima 27.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Posse: máxima 24.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Simolândia: máxima 25.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 85.0%São Domingos: máxima 25.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 22.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Sítio d'Abadia: máxima 25.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Teresina de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.