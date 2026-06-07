A região Nordeste terá tempo de temperaturas amenas a moderadas na segunda-feira (8). As cidades mais quentes incluem Monte Alegre de Goiás com 31.4°C, Colinas do Sul com 31.2°C e Nova Roma também com 31.2°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Sítio d'Abadia, atingindo 13.0°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 14.6°C.A umidade média na região ficará em 55.65%, com destaque para Sítio d'Abadia, onde a umidade pode alcançar 79.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 7.5%, com as maiores chances em cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos, todas com 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Alvorada do Norte: máxima 30.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 30.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 30.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 28.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Colinas do Sul: máxima 31.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Damianópolis: máxima 29.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 30.6°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 29.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 29.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 30.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 30.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.5°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.