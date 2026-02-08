A região Nordeste para a segunda-feira (9) apresenta uma grande chance de chuva como principal característica do tempo. As temperaturas máximas registrarão 30.6°C em Flores de Goiás, 29.7°C em Iaciara e 29.6°C em Nova Roma. As mínimas, por sua vez, ficarão em 17.6°C em Guarani de Goiás e 17.6°C em Alto Paraíso de Goiás.A umidade média na região será de 76.33%, com as cidades de Campos Belos e Monte Alegre de Goiás registrando os maiores índices, ambos com 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 33.5%. Cidades como Colinas do Sul (75.0%), São Domingos (70.0%) e Divinópolis de Goiás (65.0%) terão as maiores probabilidades de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Buritinópolis: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Campos Belos: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Cavalcante: máxima 24.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 27.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Flores de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Guarani de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Mambaí: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Nova Roma: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Posse: máxima 27.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Simolândia: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%São Domingos: máxima 27.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%São João d'Aliança: máxima 26.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.