A região Nordeste terá tempo estável para a sexta-feira (1). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 32.7°C, Iaciara com 32.0°C e Guarani de Goiás com 31.9°C. As temperaturas mais amenas serão em Alto Paraíso de Goiás com 16.3°C e Cavalcante com 17.9°C.A umidade média regional do tempo será de 62.05%, com Sítio d'Abadia registrando 79.0% e Alto Paraíso de Goiás com 77.0%. A probabilidade média de chuva para a região será de 9.38%. As cidades com maiores probabilidades de chuva são Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 32.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.