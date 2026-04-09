A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (10), caracterizando o tempo para a data. As cidades com as maiores temperaturas esperadas são Flores de Goiás, com máxima de 30.9°C, Monte Alegre de Goiás, com 30.0°C, e Alvorada do Norte, registrando 29.9°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18.0°C, e São João d'Aliança, com 18.9°C.A umidade média na região ficará em 79.67%, com os maiores índices de umidade noturna em Alto Paraíso de Goiás (92.0%), Campos Belos (91.0%) e São João d'Aliança (91.0%). Quanto às probabilidades de chuva, a média regional é de 50.0%, mas Divinópolis de Goiás e Posse se destacam com 95.0% de chance de tempo chuvoso, seguidas por Teresina de Goiás com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Buritinópolis: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Campos Belos: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 29.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Damianópolis: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Guarani de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mambaí: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Nova Roma: máxima 29.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Posse: máxima 28.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Simolândia: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%São Domingos: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 26.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Teresina de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.