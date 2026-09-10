A região Nordeste terá, nesta sexta-feira (11), um dia de tempo aberto e sem previsão de chuva na maioria das localidades, mantendo os termômetros em patamares elevados. Entre os destaques de calor, a cidade de Colinas do Sul registra a maior máxima, com 36,8°C, acompanhada de perto por Flores de Goiás, com 36,4°C, e Iaciara, com 35,7°C. Em contrapartida, o amanhecer apresenta temperaturas mais amenas nas áreas de maior altitude, com Alto Paraíso de Goiás registrando mínima de 17,9°C e Sítio d'Abadia marcando 19,7°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 39,42%, com os maiores índices concentrados em Flores de Goiás, que chega a registrar 55,0% no período noturno, seguida por Alto Paraíso de Goiás com 51,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média na região é de apenas 0,12%, sendo que a maior possibilidade de precipitação é observada em Flores de Goiás, com uma taxa de 5,0%, reforçando a tendência de tempo seco no restante do território.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 35,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 34,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 34,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 31,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 36,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 33,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 35,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 33,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 35,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 33,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 35,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 32,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 30,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 33,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.