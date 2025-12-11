A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (12). O tempo apresentará as maiores temperaturas em Flores de Goiás, com 30.6°C, Nova Roma com 29.9°C, e Iaciara com 29.7°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 18.6°C, e Guarani de Goiás, com 18.9°C.A umidade média na região ficará em 79.0%, com Campos Belos e Monte Alegre de Goiás registrando os maiores índices, ambos com 92.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 52.12%, mas cidades como Damianópolis e Mambaí se destacam com 85.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Alvorada do Norte: máxima 28.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Buritinópolis: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Campos Belos: máxima 28.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Cavalcante: máxima 27.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 29.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 27.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Flores de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Guarani de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 27.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nova Roma: máxima 29.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Posse: máxima 27.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Simolândia: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%São Domingos: máxima 27.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São João d'Aliança: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.