A região Nordeste, para a sexta-feira (12), terá o tempo marcado por altas temperaturas. As cidades mais quentes previstas são Monte Alegre de Goiás, com máxima de 32.8°C, Nova Roma com 32.1°C, e Campos Belos, registrando 31.7°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.3°C, e Sítio d'Abadia, com 17.9°C.A umidade média na região ficará em 63.88%, com destaque para Sítio d'Abadia, que pode atingir 84.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com média regional de 12.62%. No entanto, algumas cidades apresentam maior chance de ocorrência de tempo chuvoso, como Buritinópolis e Alto Paraíso de Goiás, ambas com 35.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 28.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 30.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 32.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 31.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Teresina de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.