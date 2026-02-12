A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta sexta-feira (13). A principal característica do tempo será a alta probabilidade de precipitação em diversas localidades. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Flores de Goiás, com 31.1°C, Colinas do Sul, com 30.4°C, e Iaciara, com 29.9°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas são Alto Paraíso de Goiás, com 17.5°C, e São João d'Aliança, que terá 18.8°C.A umidade média na região ficará em 74.65%. Cidades como Alto Paraíso de Goiás, com 89.0%, Sítio d'Abadia, com 88.0%, e Campos Belos, com 87.0%, apresentarão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 34.75%, mas algumas cidades terão chances bem maiores de chuva. Guarani de Goiás tem 65.0% de probabilidade de chuva, enquanto Campos Belos e Divinópolis de Goiás registram 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 29.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 27.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Damianópolis: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Nova Roma: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 27.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Teresina de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.