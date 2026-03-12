A região Nordeste, na sexta-feira (13), terá um tempo marcado por grande chance de chuva em diversas localidades. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 29.9°C, Iaciara, com 29.1°C, e Alvorada do Norte, com 28.8°C. As menores temperaturas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, atingindo 17.5°C, e em Cavalcante, com mínima de 18.9°C.A umidade média na região será de 82.38%, com Cavalcante e Flores de Goiás registrando os maiores índices, ambos com 94.0%, seguido por Colinas do Sul com 93.0%. A probabilidade média de chuva está em 39.88%, contudo, cidades como Cavalcante apresentarão 95.0% de chance de chuva, Iaciara 85.0% e Flores de Goiás 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 28.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 28.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 28.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Cavalcante: máxima 25.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Flores de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Guarani de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 29.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Mambaí: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Simolândia: máxima 28.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 26.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.