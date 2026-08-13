A região Nordeste apresentará predomínio de sol e marcas térmicas elevadas nesta sexta-feira (14). Entre os destaques, o município mais quente será Monte Alegre de Goiás, com máxima prevista de 35,5°C, acompanhado de perto por Flores de Goiás e Nova Roma, que devem registrar 35,4°C. Em contrapartida, as menores temperaturas do dia ocorrem em Sítio d'Abadia, com mínima de 14,2°C, e em Alto Paraíso de Goiás, que deve registrar 15,8°C.A umidade relativa do ar na região terá uma média de 35,85%, com os maiores índices concentrados em Sítio d'Abadia, que atinge 54,0%, e Colinas do Sul, com 51,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade é de 0,0% em todo o território, garantindo o tempo seco em municípios como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 34,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 34,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 34,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 31,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 35,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 33,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 35,2°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 33,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 35,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 33,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 34,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 33,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 30,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 23,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 33,6°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.