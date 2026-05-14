A região Nordeste, para sexta-feira (15), terá tempo com baixa probabilidade de chuva. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com 32.7°C, Monte Alegre de Goiás, com 32.3°C, e Nova Roma, com 32.2°C. Já as mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, registrando 16.6°C, e Cavalcante, com 17.5°C.A umidade média na região ficará em torno de 62.05%. Sítio d'Abadia poderá registrar umidade de até 80.0%, enquanto Colinas do Sul e Alto Paraíso de Goiás terão até 76.0%. A probabilidade média de chuva é de 8.75%, com Guarani de Goiás apresentando os maiores índices, chegando a 15.0%. Alvorada do Norte e Buritinópolis também terão 10.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 31.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 31.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 28.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 32.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 31.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 32.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 31.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Roma: máxima 32.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 30.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 31.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 30.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.