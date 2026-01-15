A região Nordeste terá como principal característica do tempo as altas temperaturas para a sexta-feira (16). As cidades mais quentes incluem Iaciara, com máxima de 34.2°C, Nova Roma, com 34.0°C, e Colinas do Sul, registrando 33.7°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18.6°C, e Guarani de Goiás, com 18.7°C.A umidade média na região ficará em 56.2%, com cidades como Flores de Goiás apresentando 74.0% de umidade, Alto Paraíso de Goiás 72.0% e Cavalcante 70.0%. A probabilidade de chuva média para o dia é de 8.0%, com os maiores índices de 10.0% registrados em Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 33.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 33.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 33.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Colinas do Sul: máxima 33.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 32.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 22.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 34.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 32.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 34.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 32.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 33.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 31.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.