A região Nordeste terá grande chance de chuva para a sexta-feira (17). O tempo mostrará temperaturas variadas, com Flores de Goiás como a cidade mais quente, atingindo 31.0°C, seguida por Monte Alegre de Goiás com 30.7°C e Alvorada do Norte com 30.3°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.7°C, e São João d'Aliança, com 19.3°C.A umidade média na região será de 70.55%, com destaque para Colinas do Sul, onde a umidade pode alcançar 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 24.0%, mas algumas localidades enfrentarão índices bem mais elevados: Alto Paraíso de Goiás com 80.0%, e Colinas do Sul e Divinópolis de Goiás, ambas com 65.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 29.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cavalcante: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 29.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Damianópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Flores de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Guarani de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Iaciara: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 29.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Posse: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Simolândia: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.