A região Nordeste apresenta nesta sexta-feira (17) tempo firme com ausência de precipitações e amplas janelas de sol, mantendo as marcas térmicas com média máxima de 27,29°C e mínima de 15,2°C. Os termômetros mais elevados devem se concentrar em Colinas do Sul, que atinge máxima de 29,9°C, seguida de perto por Monte Alegre de Goiás, com 29,8°C, e Nova Roma, com 29,2°C. Já os menores índices de temperatura ocorrem no início do dia, com destaque para os 11,8°C registrados em Sítio d'Abadia e 12,5°C em Alto Paraíso de Goiás.O índice médio de umidade relativa do ar para a região fica em torno de 52,55%, alcançando os maiores patamares em Sítio d'Abadia, com 74,0%, além de Damianópolis e Mambaí, ambas com 66,0% de umidade. A probabilidade de chuva é nula em todo o território, mantendo-se em 0,0% em municípios como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22,7°C, mínima 12,5°C | sensação térmica máx 24,2°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 27,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 27,1°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 28,7°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 25,6°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 29,9°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 26,3°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 27,7°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 28,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 26,3°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 29,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 26,3°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 27,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 26,9°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 24,1°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 24,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 26,3°C, mínima 11,8°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 27,7°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.