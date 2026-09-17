A região Nordeste terá predomínio de céu aberto e Sol nesta sexta-feira (18), cenário que eleva os termômetros em diversas localidades. Entre os destaques da tarde, as maiores marcas ocorrem em Colinas do Sul, que alcança 37,6°C, seguida por Flores de Goiás, com 36,1°C, e Monte Alegre de Goiás, que chega a 35,8°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início do dia são observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18,7°C, e em São João d'Aliança, com 19,9°C.A umidade relativa do ar apresenta média de 39,38% na região, com os maiores índices registrados em São João d'Aliança e Alto Paraíso de Goiás, onde o indicador atinge 50,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de apenas 0,38%, indicando tempo firme na maior parte do território. As maiores chances de precipitação são de somente 5,0% durante o período diurno, localizadas em Campos Belos, Flores de Goiás e Sítio d'Abadia.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 34,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 34,4°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 34,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 31,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 37,6°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 33,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 35,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 33,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 35,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 32,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 34,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 32,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 29,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 33,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.