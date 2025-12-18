A região Nordeste, nesta sexta-feira (19), apresenta grande chance de chuva. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com máxima de 29.5°C, Alvorada do Norte com 29.3°C e Buritinópolis com 29.2°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas são Guarani de Goiás, registrando 17.6°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 18.6°C.O tempo também indica uma umidade média de 82.62% na região, com destaque para Monte Alegre de Goiás, que pode atingir 95.0% de umidade durante a noite. A probabilidade de chuva média é de 47.5%, porém algumas cidades podem ter o tempo com chances elevadas, como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Flores de Goiás, todas com 75.0% de probabilidade de chuva durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Alvorada do Norte: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Buritinópolis: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campos Belos: máxima 28.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Cavalcante: máxima 26.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Colinas do Sul: máxima 28.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Damianópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Flores de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Iaciara: máxima 29.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Nova Roma: máxima 28.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Posse: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Simolândia: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%São Domingos: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%São João d'Aliança: máxima 25.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.