A região Nordeste terá um tempo sem características de extremos na sexta-feira (19), visto que os critérios para grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade não foram atingidos. As cidades mais quentes incluem Colinas do Sul com 32.0°C, Monte Alegre de Goiás com 31.7°C e Flores de Goiás com 31.2°C. Já as cidades com as temperaturas mais amenas serão Sítio d'Abadia, com mínima de 13.1°C, e Damianópolis, com 15.2°C.A umidade média na região Nordeste ficará em 60.52%. As cidades com maiores probabilidades de chuva são Divinópolis de Goiás, Guarani de Goiás e Posse, todas com 10.0% de chance. Sítio d'Abadia terá a maior umidade, chegando a 84.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Alvorada do Norte: máxima 29.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 29.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 30.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 28.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 32.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 28.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 30.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 28.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 31.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 28.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 29.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São João d'Aliança: máxima 26.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.3°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.