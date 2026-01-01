A região Nordeste terá grande chance de chuva na sexta-feira (2). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 32.7°C, Alvorada do Norte com 32.0°C e Buritinópolis com 31.9°C. Já as temperaturas mais amenas serão sentidas em Guarani de Goiás, com mínima de 18.2°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 18.8°C.A umidade média na região ficará em 76.72%, com destaque para Campos Belos e Alto Paraíso de Goiás, que registrarão 91.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 42.62%, mas cidades como Campos Belos, Colinas do Sul e Flores de Goiás têm 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Alvorada do Norte: máxima 32.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Buritinópolis: máxima 31.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Campos Belos: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Cavalcante: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Colinas do Sul: máxima 31.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Flores de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Iaciara: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Mambaí: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nova Roma: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Posse: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Simolândia: máxima 31.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%São Domingos: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%São João d'Aliança: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Teresina de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.