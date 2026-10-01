A região Nordeste terá um dia de intensa instabilidade atmosférica nesta sexta-feira (2), apontando para a ocorrência frequente de precipitações em diversas localidades. O tempo deve registrar médias de temperatura máxima de 32,88°C e mínima de 21,09°C. Entre os destaques, Alvorada do Norte, Flores de Goiás e Simolândia aparecem como as cidades mais quentes, com máximas de 34,9°C, enquanto as marcas mais amenas devem ocorrer em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18,0°C, e em São João d'Aliança, com 19,1°C.A média de umidade na região deve ficar em 62,38%, com destaque para Alto Paraíso de Goiás, que deve atingir 86,0%, e São João d'Aliança, com 85,0%. A chance média de chuva no território é de 70,5%, sendo que municípios como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos apresentam as maiores probabilidades de precipitação, chegando a 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Alvorada do Norte: máxima 34,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Buritinópolis: máxima 34,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 75,0%Campos Belos: máxima 32,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Cavalcante: máxima 28,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Colinas do Sul: máxima 31,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 55,0%Damianópolis: máxima 34,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Divinópolis de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Flores de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Guarani de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 75,0%Iaciara: máxima 34,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 75,0%Mambaí: máxima 34,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Nova Roma: máxima 33,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 75,0%Posse: máxima 33,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Simolândia: máxima 34,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%São Domingos: máxima 33,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 75,0%São João d'Aliança: máxima 28,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Sítio d'Abadia: máxima 33,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Teresina de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.