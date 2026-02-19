A região Nordeste terá grande chance de chuva para a sexta-feira (20). O tempo apresentará as maiores temperaturas em Flores de Goiás, com 27.0°C, Iaciara, com 26.4°C, e Alvorada do Norte, com 25.9°C. As mínimas do tempo serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.5°C, e São João d'Aliança, com 18.9°C.A umidade média na região será de 87.03%, com os maiores índices de umidade do tempo em Campos Belos e Sítio d'Abadia, ambos com 95.0%, e Alvorada do Norte com 94.0%. A probabilidade média de chuva será de 57.25%, mas cidades como Damianópolis e Mambaí terão 90.0% de chance de chuva, enquanto Iaciara registra 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 21.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Alvorada do Norte: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Buritinópolis: máxima 25.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Campos Belos: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 23.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Colinas do Sul: máxima 25.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Damianópolis: máxima 24.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Divinópolis de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Flores de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Iaciara: máxima 26.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Mambaí: máxima 24.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Nova Roma: máxima 24.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Posse: máxima 24.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Simolândia: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%São Domingos: máxima 24.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%São João d'Aliança: máxima 23.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 23.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.