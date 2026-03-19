A região Nordeste terá grande chance de chuva para a sexta-feira (20), marcando a principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Flores de Goiás com 30.9°C, Nova Roma com 29.8°C e Alvorada do Norte com 29.5°C. As mínimas do tempo serão mais amenas em Alto Paraíso de Goiás, alcançando 17.8°C, e em São João d'Aliança, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 77.6%, com destaques de alta umidade em Alto Paraíso de Goiás (91.0%) e Colinas do Sul (90.0%). A probabilidade média de chuva será de 43.12%, com os maiores índices previstos para Cavalcante (95.0%), Damianópolis (80.0%) e Mambaí (80.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 29.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 40.0%Buritinópolis: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 28.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Cavalcante: máxima 26.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Flores de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Guarani de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Iaciara: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Mambaí: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 29.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Simolândia: máxima 29.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 40.0%São Domingos: máxima 27.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 26.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.