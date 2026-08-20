A região Nordeste passa por um período sem expectativa de chuva nesta sexta-feira (21), mantendo o dia ensolarado. A tarde promete ser quente, com Monte Alegre de Goiás atingindo a máxima de 36,6°C, seguida por Nova Roma com 36,4°C e Flores de Goiás com 36,0°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas do dia ocorrem em Sítio d'Abadia, onde a mínima cai para 15,4°C, e em Alto Paraíso de Goiás, com 15,7°C.A umidade relativa do ar apresenta média de 32,0% na região, com os maiores índices previstos para Colinas do Sul e Sítio d'Abadia, que registram 46,0%, além de São Domingos, com 44,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade de chuva é nula, registrando 0,0% em todo o território, incluindo municípios como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos, o que consolida o tempo seco.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 35,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 35,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 35,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 32,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 35,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 34,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 36,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 34,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 36,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 34,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 35,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 34,3°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 32,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 34,8°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.