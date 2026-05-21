A região Nordeste terá tempo ameno a quente para sexta-feira (22). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Flores de Goiás, com máxima de 31.9°C, seguida por Monte Alegre de Goiás, com 31.6°C, e Nova Roma, com 31.4°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 16.4°C, e Cavalcante, com 18.6°C.A umidade relativa do ar apresentará índices moderados, com destaque para Sítio d'Abadia, que registrará 74.0% de umidade à noite. Alto Paraíso de Goiás também terá umidade elevada, chegando a 73.0% no período noturno. A probabilidade de chuva é baixa na maioria das localidades, com o tempo predominando sem precipitação. As cidades com maior probabilidade de chuva, todas com 10.0%, incluem Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 28.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 28.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.