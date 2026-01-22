A região Nordeste terá grande chance de chuva para a sexta-feira (23), sendo esta a principal característica do tempo na data. As cidades mais quentes deverão ser Flores de Goiás, com máxima de 28.0°C, Iaciara, com 27.8°C, e Alvorada do Norte, atingindo 27.7°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas serão Guarani de Goiás, com 17.5°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 17.8°C.A umidade média regional do tempo está em 84.33%, com picos elevados atingindo 94.0% em Campos Belos e Monte Alegre de Goiás, e 92.0% em Divinópolis de Goiás. A probabilidade média de chuva para a região é de 62.25%, com Alvorada do Norte, Buritinópolis e Damianópolis apresentando as maiores chances, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 27.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Buritinópolis: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campos Belos: máxima 27.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cavalcante: máxima 24.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 26.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Divinópolis de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Flores de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Iaciara: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nova Roma: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Posse: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Simolândia: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Domingos: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São João d'Aliança: máxima 24.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 25.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Teresina de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.