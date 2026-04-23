A região Nordeste terá grande chance de chuva na sexta-feira (24), marcando a principal característica do tempo para esta data. As cidades mais quentes da região serão Flores de Goiás, com máxima de 31.8°C, Colinas do Sul com 31.2°C, e Iaciara também com 31.2°C. Para as temperaturas mais baixas, o tempo em Alto Paraíso de Goiás registrará 17.2°C, enquanto São João d'Aliança terá 18.6°C.A umidade média na região será de 59.38%, com Campos Belos apresentando os maiores índices de umidade, atingindo 78.0%. A probabilidade de chuva média é de 15.25%, mas algumas localidades terão chances significativamente maiores, como Campos Belos, com 85.0% de probabilidade de chuva, e Damianópolis e Mambaí, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 31.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 30.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 85.0%Cavalcante: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Colinas do Sul: máxima 31.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Flores de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mambaí: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 30.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 31.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%São João d'Aliança: máxima 27.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.