A região Nordeste apresenta predomínio de sol e pouca variação de nuvens nesta sexta-feira (24), com os termômetros alcançando uma média máxima de 32,55°C no período mais quente do dia. O calor se destaca especialmente em Flores de Goiás, que deve registrar máxima de 34,4°C, seguida por Monte Alegre de Goiás, com 34,2°C, e Nova Roma, com máxima de 34,1°C. No extremo oposto, as menores temperaturas do dia ocorrem em Sítio d'Abadia, com mínima de 14,3°C, e Alto Paraíso de Goiás, onde os termômetros chegam a marcar 15,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional deve ficar em 41,2%, sendo que os maiores valores esperados ocorrem em Sítio d'Abadia, alcançando 62,0%, e Colinas do Sul, com 55,0%. A chance de chuva média na região é muito baixa, estimada em apenas 2,25%, embora municípios como Colinas do Sul e São João d'Aliança apresentem uma probabilidade de até 10,0% de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 33,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buritinópolis: máxima 32,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Belos: máxima 33,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cavalcante: máxima 30,4°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 33,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 32,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 33,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 32,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 34,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 31,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 33,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Domingos: máxima 32,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 29,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Sítio d'Abadia: máxima 32,3°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.