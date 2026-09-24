A região Nordeste registra nesta sexta-feira (25) um dia ensolarado e sem grandes variações nas condições meteorológicas, apresentando marcas térmicas elevadas em vários pontos. Entre os locais mais quentes, destacam-se Flores de Goiás com máxima de 35,6°C, seguida por Colinas do Sul com 34,9°C e Iaciara com 33,8°C. No outro extremo, as temperaturas mais amenas ao amanhecer devem ocorrer em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18,9°C, e em São João d'Aliança, que registra 20,6°C.Em média, a umidade relativa do ar na região se mantém em 58,12%, tendo como destaque o município de São Domingos, que registra o maior índice com 74,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média para o dia é de apenas 15,12%, mas a chance de precipitação sobe para 55,0% em cidades como Posse e São Domingos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Alvorada do Norte: máxima 33,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 33,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 30,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 29,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 34,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Damianópolis: máxima 32,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Guarani de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 33,8°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Mambaí: máxima 32,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 33,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Posse: máxima 31,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 33,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 30,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 30,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Sítio d'Abadia: máxima 32,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.