A região Nordeste terá tempo de temperaturas elevadas para a sexta-feira (26). Entre as cidades com o tempo mais quente, destacam-se Alvorada do Norte, com máxima de 34.9°C, Buritinópolis, com 34.8°C, e Simolândia, também com 34.8°C. Já as cidades com as temperaturas mais amenas serão Alto Paraíso de Goiás, registrando mínima de 18.4°C, e Guarani de Goiás, com 19.3°C.Em relação à umidade, a média regional será de 59.83%. As cidades de Campos Belos, Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 82.0%. A probabilidade de chuva na região será baixa, com média de 4.75%, e as cidades com maiores índices, como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos, terão 10.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 34.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 34.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 32.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 33.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 22.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 33.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 33.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 33.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 34.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 31.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 29.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 33.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.