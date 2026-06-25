A região Nordeste para sexta-feira (26) terá um tempo caracterizado por temperaturas predominantemente amenas, sem apresentar grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade conforme os critérios estabelecidos. As cidades mais quentes serão Monte Alegre de Goiás com 31.6°C, Flores de Goiás com 31.5°C e Nova Roma com 31.4°C. As mínimas mais baixas serão em Alto Paraíso de Goiás com 15.5°C e Sítio d'Abadia com 16.6°C.A umidade média na região será de 53.73%. As maiores probabilidades de chuva são observadas em Alvorada do Norte, Campos Belos e Colinas do Sul, todas com 10.0%. Quanto à umidade, Sítio d'Abadia registra 72.0% e Alto Paraíso de Goiás 69.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 28.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 28.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.