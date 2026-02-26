A região Nordeste terá grande chance de chuva para a sexta-feira (27). O tempo será marcado por precipitações em várias localidades, com a temperatura máxima alcançando 26.1°C em Flores de Goiás, seguida por Alvorada do Norte e Simolândia, ambas com 24.9°C. As mínimas do tempo serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.8°C, e Cavalcante, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em torno de 93.4%. Cidades como Cavalcante e Teresina de Goiás podem apresentar umidade de até 99.0%, enquanto Flores de Goiás terá 98.0%. A probabilidade média de chuva é de 60.5%, com Alvorada do Norte, Cavalcante e Flores de Goiás registrando as maiores probabilidades, todas com 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 20.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 24.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 24.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Campos Belos: máxima 23.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 21.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 94.0% | umidade noite 99.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Colinas do Sul: máxima 24.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Damianópolis: máxima 24.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Divinópolis de Goiás: máxima 22.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Flores de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Guarani de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Iaciara: máxima 24.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Mambaí: máxima 24.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Nova Roma: máxima 24.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Posse: máxima 23.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Simolândia: máxima 24.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 21.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%São João d'Aliança: máxima 23.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Sítio d'Abadia: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Teresina de Goiás: máxima 22.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 99.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.