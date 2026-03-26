A região Nordeste terá tempo predominantemente estável na sexta-feira (27), com ausência de grandes chances de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade, caracterizando um período de condições amenas. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Colinas do Sul, com máxima de 30.1°C, Monte Alegre de Goiás, com 29.8°C, e Iaciara, com 29.6°C. Já as mínimas mais baixas ocorrerão em Alto Paraíso de Goiás, com 16.4°C, e São João d'Aliança, com 17.5°C.A umidade do tempo na região Nordeste atingirá uma média de 74.45%, com os maiores índices em Alto Paraíso de Goiás, alcançando 90.0%, São João d'Aliança, com 87.0%, e Flores de Goiás, com 86.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional será de 9.75%, sendo as maiores probabilidades em São João d'Aliança, com 35.0%, Alto Paraíso de Goiás, com 30.0%, e Guarani de Goiás, com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 26.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 27.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 27.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 28.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 27.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 25.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.