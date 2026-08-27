A região Nordeste apresentará predomínio de sol e pouca variação de nuvens nesta sexta-feira (28), mantendo as temperaturas elevadas em diversas localidades. Entre os municípios mais quentes, Flores de Goiás lidera com máxima prevista de 36,3°C, seguida de perto por Monte Alegre de Goiás e Nova Roma, que devem atingir 36,2°C. Já os momentos mais frios do dia devem se concentrar em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17,9°C, e em Sítio d'Abadia, onde os termômetros registram 18,5°C nas horas mais amenas.A umidade relativa do ar na região terá uma média de 42,0%, sendo que os maiores índices serão registrados em Sítio d'Abadia, com 62,0%, e em Alto Paraíso de Goiás, com 57,0%. A probabilidade média de chuva para o período é de apenas 6,0%, mas os maiores índices de chance de precipitação chegam a 10,0% em cidades como Alvorada do Norte, Campos Belos e Cavalcante.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Alvorada do Norte: máxima 34,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Buritinópolis: máxima 34,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Belos: máxima 34,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 31,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Colinas do Sul: máxima 35,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Damianópolis: máxima 34,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Divinópolis de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 35,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mambaí: máxima 34,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 36,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Posse: máxima 33,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 34,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Domingos: máxima 34,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 31,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 34,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.