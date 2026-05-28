A região Nordeste terá um tempo com pouca chance de chuva para a sexta-feira (29). As cidades mais quentes serão Flores de Goiás e Monte Alegre de Goiás, ambas com 31.0°C, e Nova Roma, com 30.9°C. Já as cidades mais frias incluirão Alto Paraíso de Goiás, com 15.4°C, e Sítio d'Abadia, com 16.0°C.A umidade média na região ficará em 61.48%, com Sítio d'Abadia registrando os maiores índices de umidade em 80.0%. A probabilidade média de chuva é de 7.25%, sendo Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos algumas das cidades com as maiores probabilidades de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 28.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 26.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 30.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Damianópolis: máxima 28.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 30.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 28.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 27.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 25.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.