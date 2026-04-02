A região Nordeste apresenta grande chance de chuva para a sexta-feira (3), com previsão de precipitação intensa em algumas localidades. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 30.2°C, Alvorada do Norte e Simolândia, ambas com 29.7°C. As temperaturas mais amenas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.5°C, e Sítio d'Abadia, com 18.8°C.A umidade média na região será de 76.83%. Colinas do Sul e Alto Paraíso de Goiás registrarão os maiores índices de umidade, atingindo 91.0%, seguidas por Cavalcante com 89.0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional fica em 21.62%, mas algumas cidades se destacam: Colinas do Sul apresenta 65.0%, Alto Paraíso de Goiás 50.0% e Cavalcante 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 26.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Colinas do Sul: máxima 28.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Damianópolis: máxima 28.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Guarani de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 28.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 27.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 25.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.