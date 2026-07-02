A região Nordeste terá um tempo de temperaturas amenas para a sexta-feira (3). As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas incluem Monte Alegre de Goiás, que deve registrar 31.2°C, Flores de Goiás, com 31.0°C, e Nova Roma, marcando 30.8°C. Por outro lado, as cidades mais frias serão Sítio d'Abadia, com mínima de 12.9°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 14.1°C.A umidade média na região Nordeste ficará em 54.2%, com Sítio d'Abadia apresentando a maior umidade, de 77.0%, seguido por Damianópolis, com 70.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de apenas 1.12%. As cidades com maiores índices de probabilidade de chuva são Divinópolis de Goiás e Flores de Goiás, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 29.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 29.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 30.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 26.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 30.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 28.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Flores de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 30.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 28.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 30.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 28.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 29.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 28.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 26.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.5°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.