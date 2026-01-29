A região Nordeste terá grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (30), como a principal característica do tempo. As cidades mais quentes esperadas são Nova Roma, com máxima de 30.9°C, Flores de Goiás com 30.8°C e Colinas do Sul com 30.3°C. Já as menores temperaturas são aguardadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18.4°C, e Guarani de Goiás, com 18.5°C.A umidade média na região ficará em 79.25%, com Campos Belos e Monte Alegre de Goiás atingindo 92.0%, e Cavalcante chegando a 90.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 44.75%, mas cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Cavalcante têm maiores chances de chuva, com 75.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Alvorada do Norte: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Buritinópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Campos Belos: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cavalcante: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Colinas do Sul: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Iaciara: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Nova Roma: máxima 30.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Posse: máxima 28.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Simolândia: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%São Domingos: máxima 28.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Teresina de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.