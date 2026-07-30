A região Nordeste registra um dia de sol forte e ausência de precipitações nesta sexta-feira (31), apresentando média máxima de 31,68°C e mínima de 18,14°C. O calor se destaca em Monte Alegre de Goiás, que atinge máxima de 33,9°C, além de Colinas do Sul e Nova Roma, ambas com 33,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ficam por conta de Sítio d'Abadia, com mínima de 14,9°C, e Alto Paraíso de Goiás, que registra 15,2°C.A umidade relativa do ar média no território é de 35,23%, tendo como maiores índices as cidades de Sítio d'Abadia, com máxima de 51,0%, além de Damianópolis e Mambaí, que alcançam 43,0%. A probabilidade de chuva é de 0,0% em toda a região, mantendo a expectativa de tempo seco em municípios como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 32,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 31,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 32,7°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 29,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 33,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 30,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 33,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 30,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 33,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 30,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 32,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 31,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 28,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 30,7°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.