A região Nordeste, para sexta-feira (5), apresentará um tempo com temperaturas moderadas como característica principal. As cidades mais quentes serão Colinas do Sul com 29.5°C, Monte Alegre de Goiás com 29.4°C e Flores de Goiás com 29.3°C. Já as cidades mais frias serão Sítio d'Abadia com 10.9°C e Alto Paraíso de Goiás com 12.4°C.A umidade média na região será de 57.17%. A cidade com maior umidade será Sítio d'Abadia com 79.0%. As probabilidades de chuva serão baixas, com média de 4.88%. As cidades com maiores probabilidades de chuva incluem Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.6°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 27.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 27.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 28.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 25.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 29.5°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 26.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 28.5°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 26.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nova Roma: máxima 29.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 26.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 27.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 26.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 24.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.1°C, mínima 10.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.