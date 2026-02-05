A região Nordeste terá tempo com grande chance de chuva para a sexta-feira (6). As temperaturas máximas alcançarão 32.4°C em Flores de Goiás, 31.1°C em Nova Roma e 30.9°C em Colinas do Sul. As mínimas mais baixas serão de 18.3°C em Guarani de Goiás e 18.7°C em Alto Paraíso de Goiás.A umidade média na região será de 77.35%, com Campos Belos e Monte Alegre de Goiás atingindo 91.0%, e Divinópolis de Goiás com 90.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para o tempo será de 51.12%, mas cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos apresentam a maior probabilidade, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 29.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Buritinópolis: máxima 29.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Campos Belos: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Cavalcante: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Colinas do Sul: máxima 30.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Damianópolis: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Flores de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Iaciara: máxima 30.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Nova Roma: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Posse: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Simolândia: máxima 29.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%São Domingos: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%São João d'Aliança: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Teresina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.