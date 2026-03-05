A região Nordeste apresenta grande chance de chuva para a sexta-feira (6), com o tempo indicando uma elevação de temperaturas em algumas áreas. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 26.6°C, Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás, ambas com 25.8°C. Já as cidades com as temperaturas mais amenas são Alto Paraíso de Goiás, registrando 17.2°C, e São João d'Aliança, com 18.7°C.A umidade média na região será de 89.9%, e a probabilidade média de chuva alcança 62.25%. Cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Colinas do Sul destacam-se com as maiores probabilidades de chuva, todas com 95.0%. Quanto à umidade, São João d'Aliança registra os níveis mais altos, com 98.0%, seguida por Alto Paraíso de Goiás (97.0%) e Cavalcante (96.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 21.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 25.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 24.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Campos Belos: máxima 25.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 23.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Colinas do Sul: máxima 25.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Damianópolis: máxima 24.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Guarani de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Iaciara: máxima 25.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Mambaí: máxima 24.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 25.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Posse: máxima 24.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Simolândia: máxima 25.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 24.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 23.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 23.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Teresina de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.