A região Nordeste terá tempo com temperaturas elevadas para a sexta-feira (8). As cidades mais quentes serão Flores de Goiás com 32.4°C, Iaciara com 32.0°C e Nova Roma com 32.0°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Sítio d'Abadia com 16.0°C e Alto Paraíso de Goiás com 16.1°C.A umidade média na região ficará em 61.92%. Cidades como Colinas do Sul e Sítio d'Abadia registrarão os maiores índices de umidade, atingindo 80.0%. A probabilidade de chuva para a região é baixa, com média de 2.25%. As maiores chances de chuva são observadas em Cavalcante, Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás, todas com 15.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 31.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 31.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 28.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 32.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 31.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 30.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 27.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.