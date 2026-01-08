A região Nordeste terá grande chance de chuva para a sexta-feira (9). As cidades mais quentes esperam o tempo com Monte Alegre de Goiás atingindo 30.8°C, Iaciara com 30.6°C e Campos Belos marcando 30.4°C. Já as mais frias incluem Guarani de Goiás com 17.2°C e Alto Paraíso de Goiás com 17.4°C.Em relação à umidade do tempo, a média regional é de 69.17%, com Flores de Goiás e Monte Alegre de Goiás apresentando os maiores índices, ambos em 85.0%. A probabilidade de chuva na região é de 15.88% em média, mas Iaciara destaca-se com 65.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 30.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 30.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 30.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 28.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Colinas do Sul: máxima 29.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 22.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 30.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 29.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 29.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Posse: máxima 29.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 30.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 26.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.